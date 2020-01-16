Konya'da 1 günlük bebek kalp ameliyatı oldu

Konya'da bir bebek kalp rahatsızlığı nedeniyle henüz 1 günlükken ameliyata alındı. Operasyon sırasında kalbi 100 dakika durduruldu. Bebek, başarılı geçen operasyonun ardından hayata "Merhaba" dedi. Operasyonun ardından bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Herhangi bir sorun yaşanmazsa taburcu edilecek.

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