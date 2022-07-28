Konya’da ölen 2 yaşındaki Asel’in kalbi İzmirli Asel’e nakledildi
İzmir’de kalp nakli belkeyen ve durumu iyice kötüye giden Asel Lima, Konyalı adaşı sayesinde hayata tutundu. Kaza sonucu balkondan düşerek yaşamını yitiren Asel Hafsa’nın minik kalbi İzmir'e gönderildi. Nakil sonrası Asel Lima’nın sağlık durumu normale dönmeye başladı. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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