Kopan parmağını 19 saat çantasında taşıdı

Türk mühendis Berk Altınelli, yurt dışında kopan parmağını 19 saat boyunca sırt çantasında taşıyarak Türkiye’ye getirdi. Altınelli’nin, Malta’da iş kazasında kopan ve müdahale edilmeyen parmağı, 11 saat süren operasyonla yerine dikildi. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon tıp literatürüne girdi.

NTV 11.04.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 11.04.2021 - 16:39

DİĞER VİDEOLAR