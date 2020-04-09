Kullanılmış maske ve eldiven en az 72 saat bekletilecek
Tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarına ilişkin genelge yayımlandı. Ev ve iş yerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek.
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NTV 09.04.2020 - 09:01| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:40
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