Lancet'in Genel Yayın Yönetmeni NTV'de

Pandemi sürecinde tedavi yöntemlerinden, aşıların etkinliğine, virüsün yapısından, yaratabileceği tahribata kadar pek çok başlıkta bilimsel çalışma yapıldı. Ama bu yayınlara dair en güvenilir olanları hiç kuşkusuz Lancet'te olanlardı. "Lancet'te yayınlanan makaleye göre" ile başlayan cümle, pandemi sürecinde adeta bir kalıp oldu. 200 yıllık bir dergi olan Lancet, pandemi sürecinde itibarını daha da yükseltti. Ancak zaman zaman hatalar da yapıldı. Tüm bu süreci NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, Lancet'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Richard Horton ile konuştu.

NTV 21.05.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 21.05.2021 - 13:02

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