‘Uzun Covid’ uyarısı: Hastaların yüzde 30’unda 1 yıl sürüyor
Corona virüse yakalanan ve iyileşenlerin bır kısmı sonraki dönemde de hastalığın belirtilerini yaşıyor. Uzmanlar buna uzayan covid anlamına gelen "long covid" diyor. Hastalar iyileştikten sonra da nefes alamama, öksürük krizleri, şiddetli ağrı, koku ve tat kaybı gibi birçok belirtiler sürebiliyor. (Haber: Deniz Tüysüz)
Abone ol
Paylaş
NTV 04.05.2021 - 16:45| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 17:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.