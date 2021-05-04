‘Uzun Covid’ uyarısı: Hastaların yüzde 30’unda 1 yıl sürüyor

Corona virüse yakalanan ve iyileşenlerin bır kısmı sonraki dönemde de hastalığın belirtilerini yaşıyor. Uzmanlar buna uzayan covid anlamına gelen "long covid" diyor. Hastalar iyileştikten sonra da nefes alamama, öksürük krizleri, şiddetli ağrı, koku ve tat kaybı gibi birçok belirtiler sürebiliyor. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 04.05.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 17:24

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