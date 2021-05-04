‘Mahalle hareketliliği’ uyarısı: ‘‘Dikkat edilmezse tam kapanma işe yaramaz’’
Günlük vaka sayılarında son 10 günde yarı yarıya düşüş var... Ancak yoğun bakımlardaki doluluk sürüyor, vefat sayıları da hala yüksek... Tam kapanmanın etkilerinin bu hafta sonuna doğru görülmesi bekleniyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr İftihar Köksal, kapanmanın etkili olabilmesi için özellikle aile içi temasın azaltılması gerektiğini söyledi ve ‘‘Mahalle aralarında, evlerde, akrabalar arasında sosyal mesafe dikkate alınmazsa bu kapanma hiçbir işe yaramaz’’ dedi. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 04.05.2021 - 12:07| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 12:49
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