Maske nasıl takılmalı, nasıl kullanılmalı?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı, NTV ekranında; ''Maske nasıl takılmalı? Maske ne kadar sürede değiştirilmeli? Maskeyi katlayıp cepe koymak doğru mu? Maske yıkanır mı? Maskeyi takarken ve çıkarırken nelere dikkate edilmeli? Maskeyi çene altında tutmak sakıncalı mı?'' sorularına cevap verdi.

NTV 06.04.2020 - 16:50 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 17:01

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