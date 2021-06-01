Maskeler ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirten Koca ‘‘Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda, aşı olanlar için maske takma zorunluluğu kalkabilir’’ dedi.
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NTV 01.06.2021 - 13:01| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 13:08
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