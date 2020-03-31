Merdivenaltı üretime dikkat! Sahte kolonya ve dezenfektan nasıl anlaşılır?
Corona virüs için alınan önlemler artıyor. Bireysel tedbirlerin en önemlisi kolonya ve dezenfektanlar. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, etil alkolden sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Peki sahte dezenfektan nasıl anlaşılır ve sağlığa zararı nedir? İşte yanıtı...
Abone ol
Paylaş
31.03.2020 - 17:15| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 17:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.