Merdivenaltı üretime dikkat! Sahte kolonya ve dezenfektan nasıl anlaşılır?

Corona virüs için alınan önlemler artıyor. Bireysel tedbirlerin en önemlisi kolonya ve dezenfektanlar. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, etil alkolden sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Peki sahte dezenfektan nasıl anlaşılır ve sağlığa zararı nedir? İşte yanıtı...

31.03.2020 - 17:15 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 17:27

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