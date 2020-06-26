Mucize bebeğin babası NTV'ye konuştu: Adını Ömer Özkan koyacağız
Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Profesör Ömer Özkan ve ekibi Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yaparak başarıya ulaştı. Mucize bebeğin babası Mustafa Sert, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.
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26.06.2020 - 13:35| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 13:57
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