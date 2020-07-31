Mucize bebek annesiyle buluştu

Mucize bebek ilk kez annesinin kucağında. Kadavradan rahim nakliyle Antalya'da dünyaya gelen ve doktoru Ömer Özkan'ın adını taşıyan bebek annesine kavuştu. Sert ailesi mucize bebeğin fotoğraflarını ilk kez NTV ile paylaştı. Doktorları bebeği bir ay içinde taburcu etmeyi planlıyor.
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NTV Haber 31.07.2020 - 23:35| Son Güncelleme : 31.07.2020 - 23:36
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