Mucize tedavi vadedenlere dikkat! Bel fıtığına çare ararken sağlığından oldu
Hastalıklarına alternatif uygulamalarla hızlı, basit görünen çözümler arayanlar ne yazık ki şifa bulmak isterken mağdur oluyorlar. Onlardan biri olan Melek Koşkaya'ya doktoru, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmasını söyledi ancak o; kendisini tek seansta ayağa kaldıracağını söyleyenlere inandı. Bilim dışı yöntem sonrası fıtığı patladı, acısı katlandı. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Kenan Kızılağaç)
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