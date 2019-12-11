Nasıl genç kalırız? (“Parayla olmaz akılla olur”)

NTV’de yayınlanan 'Yaşasın Hayat' programında, “Nasıl genç kalınır?” sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Dıştan mı genç gürünmek istiyorsunuz, bu parayla olur, yoksa içten gelen bir gençlik mi arzuluyorsunuz, bu ise akılla olur” dedi. Müftüoğlu uyku, hareket, beslenme ve ruhsal durumun altını çizdi...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER