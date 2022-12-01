Ne tükettiğimizi biliyor muyuz

Son yıllarda yaşam tarzının değişmesiyle daha çok paketlenmiş. hazır gıda tüketiyoruz. Ancak bu ürünlerin sağlığa etkileri hep tartışma konusu. Pek çok ürünün içinde ne olduğunu bilmeden tüketiyoruz. Sosyal medyanın yakından tanıdığı bir isimden Gıda Dedektifi Musa Özsoy'dan yardım aldık. Paketlenmiş ürünleri tüketmeden önce dikkat edilmesi gereken noktaları öğrendik. Haber: Ahmet Örsoğlu
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