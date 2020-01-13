“Nerede bir diyet varsa arkasında tüccar vardır”

NTV’de yayınlanan ‘Yaşasın Hayat’ programında izleyenlerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ‘karbonatlı su içmek metabolizmayı hızlandırır mı?’ sorusuna yanıt verirken bir saptamada bulundu.
ntv.com.tr 13.01.2020 - 06:06| Son Güncelleme : 13.01.2020 - 06:13
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