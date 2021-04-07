Nezle Covid-19 habercisi mi? (Salgında doğru bilinen yanlışlar)
Corona virüs salgını başladığından bu yana hastalıkla ilgili pek çok bilgi kirliliği yaşandı. Zaman zaman yayılan bu yanlış bilgiler olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Salgında üçüncü dalganın içinde olduğumuz şu günlerde gündeme gelen yanlış bilgileri radyoloji uzmanı Profesör Doktor Güner Sönmez anlattı. (Haber:Deniz Tüysüz)
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NTV 07.04.2021 - 13:21| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 13:35
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