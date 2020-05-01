NTV ekibi Antalya'da virüsle savaşın ön cephesinde (Sağlık kahramanları 1 Mayıs'ta da görevde)
Corona virüs salgınıyla mücadelede en ön cephede sağlık çalışanları var. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar fedakarca mücadele ediyor. NTV ekibinden Sibel Aksoy ve Tanju İyidoğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pandemi servisine gitti. Doktorundan destek hizmetleri birimine kadar çalışanlarla konuştu zorlu mücadelelerine tanık oldu.
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NTV 01.05.2020 - 10:09| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 10:46
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