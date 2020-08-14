NTV Özel Dosya: Unutmamak İçin

Doktor, hemşire, bebek, genç, yaşlı... Corona virüs kimseyi ayırmadı... Yaz ayları rehavete neden oldu... Mart ve Nisan aylarında yaşadığımız endişe çabuk unutuldu... Ölüm kalım mücadelesi verenler olduğu gibi bu mücadeleyi kaybedenler de oldu... NTV Muhabiri Melike Şahin onların hikayesini anlattı...

NTV 14.08.2020 - 21:19 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 22:28

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER