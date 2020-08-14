NTV Özel Haber: Hamilelerde virüs araştırması

Türk bilim insanları, Coronavirüse yakalanan hamilelerle ilgili bir çalışma yaptı ve bu çalışma, Avrupa'nın en önemli "pediatri dergisinde" yayınlandı. Makalenin sonuçları çarpıcı. Virüse yakalanan 125 hamileden, maalesef 6'sı, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hamilelerin 5'inin bebeği yaşıyor birisi ise kurtarılamadı. Melike Şahin'in özel haberi.

NTV Haber 14.08.2020 - 20:41 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 20:42

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