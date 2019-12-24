Obeziteyle mücadelede yeni yöntem: Bordan üretilen gıda katkısı
Deterjanı üretildi, kozmetik ürünlerde kullanıldı hatta kanserin tedavisinde fayda sağlayabileceği kanıtlandı. Şimdi sıra obezite ile mücadelede. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fikrettin Şahin, bor madeninden gıda katkısı üretti. Söz konusu ürün fazla yağın vücutta depolanmasını önlüyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.