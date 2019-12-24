Obeziteyle mücadelede yeni yöntem: Bordan üretilen gıda katkısı

Deterjanı üretildi, kozmetik ürünlerde kullanıldı hatta kanserin tedavisinde fayda sağlayabileceği kanıtlandı. Şimdi sıra obezite ile mücadelede. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fikrettin Şahin, bor madeninden gıda katkısı üretti. Söz konusu ürün fazla yağın vücutta depolanmasını önlüyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

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