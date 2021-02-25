Oda sıcaklığında 30 gün dayanıyor: Dünyada ilk olan 'mikrokürecik aşısı'nda insan deneyleri yaz başında başlayacak

Boğaziçi Üniversitesi bilim insanları oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı teknolojisi geliştiriyor. Dünyada ilk ve tek olan bu yeni aşı teknolojisinin hayvan deneylerinin tamamlanıp yaz aylarında insanlar üzerinde faz bir uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Bu yeni aşı teknolojisi yerli Covid-19 aşısına uyarlanacak.

NTV 25.02.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 16:28

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