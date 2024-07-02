Ödüllü Türk bilim insanı Özden Baltekin NTV'ye konuştu: Antibiyotik direncine karşı çığır açtılar

Türk bilim insanı Özden Baltekin'in de yer aldığı bir ekip, geliştirdikleri antimikrobiyal direnç testi ile İngiltere'nin en prestikli ödüllerinden birinin sahibi oldu. Longitude Ödülü'nü alan çalışmaya imzasını atan Baltekin, geliştirdikleri testi ve testin çığır açan özelliklerini NTV ekibinden Gökhan Bozkurt'a anlattı.

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