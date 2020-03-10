Ölümcül virüsten korunmanın yolları (İstanbul'da Sağlık Teknolojileri Zirvesi)
Bu yıl ikinci kez düzenlenen “Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, bugün İstanbul'da başladı. NTV muhabiri Pınar İlik Üçer, ölümcül virüs salgınını ve alınması gereken önlemleri Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ile konuştu. Sur, canlı yayında ölümcül virüsten korunmanın yollarını anlattı.
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10.03.2020 - 15:46| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 16:19
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