Omicron varyantı hafife mi alınıyor?

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, omicron varyantının hafife alındığını söyleyerek aşı çağrısı yaptı. Virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerın yüzde 95’inin aşısız olduğunu vurgulayan Ömür ‘‘Özellikle gençlerin çoğu gençliklerine güveniyorlar. Ancak bu süreçte aşısız gençlerimizi de kaybediyoruz’’ dedi.
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