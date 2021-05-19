Pandemi servislerinin genç neferleri

Bu 19 Mayıs diğerlerinden farklı... Çünkü Corona virüs salgını herkesi hazırlıksız yakaladı. Şu anda görev yapan hiçbir doktor böylesi bir küresel salgını daha önce yaşamadı. Ancak 100 yılda bir yaşanabilecek bir salgına bazı doktorlar henüz kariyerinin başında tanık oldu ve kendilerini mücadelenin içinde buldu. Melike Şahin, İstanbul Tıp Fakültesi'nin pandemi servislerinde görev yapan tıp fakültesi son sınıf öğrencileri ve asistan doktorlarla konuştu. (Kamera:Oktay Taşkın)
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NTV 19.05.2021 - 09:32| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 10:01
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