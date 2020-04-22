Bu üç veriye dikkat! "Kontrol noktası 5 hafta uzaklıkta"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, normelleşme için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. Bilim Kuurlu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bunun nedenini NTV yayınında anlattı: Salgını, günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçtiğinde kontrol altına almış oluyorsunuz. (Dün 4611 yeni vaka, 1488 iyileşen vardı) İşte o an geldiğinde tedbirlerin gevşetelmesi söz konusu olabilir... Hesaplamalarıma göre, böyle devam edersek 5 hafta sonra salgını kontrol altına almış olacağız.
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NTV 22.04.2020 - 06:46| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 07:20
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