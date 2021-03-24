Prof.Dr.Tükek: ‘‘Covid-19 hastaları için 4 servis daha açtık’’
Türkiye'nin Corona virüs vaka sayılarında her yeni gün bir önceki günden daha kötü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dün 26 bin 182 vaka açıklandı, bir günde 138 kişi hayatını kaybetti... Bu sayı, bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısının bir haftada yüzde 89 arttığını gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tufan Tükek, başvuru sayısının 7 kat arttığına dikkat çekerek ‘‘Biz 2 servisle idare ediyorduk, hasta yatırmak için 4 servis daha açtık. Kısa süre içinde onlar da dolacaktır diye düşünüyorum’’ dedi. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 24.03.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 14:13
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