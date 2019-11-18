Radyasyon tedavisinde yan etkiler artık daha az

Kanser hastalarına uygulanan radyasyon tedavisinde son 5 yılda büyük gelişme kaydedildi. Artık hastalar çok daha az yan etkiye maruz kalıyor ve kısa süreli tedavilerle iyileşme şansına sahip oluyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)

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