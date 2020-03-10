Roma'daki Türk doktor NTV'ye konuştu: İnsanlar corona virüsten yeterince korkmadılar
İtalya'da corona virüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantinaya alınmasının ardından Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi simgesel mekanların sokakları daha önce görülmemiş şekilde tenhalaştı, dolaşım hakkının sınırlandırılması nedeniyle halk marketlere akın etti. Roma'nın en büyük devlet hastanelerinden birinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan doktor Mehtap Pasin, NTV canlı yayınında ülkedeki son durumu aktardı. Pasin, "İtalyanlar çok bakımlı insanlar. Kuaförler dışında her yer kapalı. Hasta ve iyileşen sayısında da artış var" dedi.
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NTV 10.03.2020 - 15:26| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 16:37
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