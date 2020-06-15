Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hedeften uzaklaşıyoruz (Kontrollü sosyal hayat vurgusu)

Türkiye'de corona virüs vaka sayısındaki yükseliş malesef sürüyor. Yeni vaka sayısı bin 562'ye yükseldi. 15 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "hedeften uzaklaşıyoruz" uyarısında bulundu.

NTV 15.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 10:12

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