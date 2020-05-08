Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "riski görün" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."

ntv.com.tr 08.05.2020 - 20:28 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 20:36

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