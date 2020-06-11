Sağlık Bakanı Koca: İstanbul ve İzmir'de vaka azaldı
Türkiye genelinde corona virüslü vaka sayısı son 24 saatte de 900'ün altına inmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların bitmesinin riskin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini yineledi. Bakan Koca vaka dağılımıyla ilgili son bilgileri de paylaştı. Buna göre İstanbul ve İzmir'de azalma, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var. Bakan Koca yeni vakalarda yaş ortalamasının 36 olduğunu da söyledi.
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NTV 11.06.2020 - 10:09| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 11:36
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