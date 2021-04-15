Sağlık Bakanı Koca yerli aşı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca NTV'de yayınlanan "Hayatın Senin Elinde" programına yerli aşı çalışmaları ile ilgili önemli bir mesaj gönderdi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na konuşan Bakan Koca, "Eylül ayı itibariyle yerli aşının hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

NTV 15.04.2021 - 22:12 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 23:25

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