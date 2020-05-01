Sağlık Bakanı Koca'dan virüs açıklaması: Rehavete kapılmayacağız
Türkiye'de corona virüsle mücadelede iyileşen hastalar yine vaka sayısından fazla. Toplam test sayısı da 1 milyonu geçti. 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iniş trendinin devamı için önlemlerin süreceğini vurguladı.
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NTV 01.05.2020 - 09:30| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 09:58
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