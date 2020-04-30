Sağlık Bakanı Koca: Salgında düşüş trendine girdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin salgında zirveyi gördüğünü, artık düşüş trendinin başladığını açıkladı. Bakan Koca, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Günlük can kaybı ve vaka sayısındaki düşüş de devam etti, 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti. Bir günde 5 bin 231 kişi iyileşti. Günlük test sayısı ise 43 bin 498'e yükseldi.

NTV 30.04.2020 - 08:53 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:28

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