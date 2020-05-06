Sağlık Bakanı: Vaka sayısında kısmi bir artış var, salgına fırsat tanımamalıyız

Corona virüs nedeniyle, Türkiye'de bir günde 59 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı, 3 bin 520'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İyileşenlerin sayısı başarı göstergesi, vaka sayısında kısmi bir artış var salgına fırsat tanımamalıyız" dedi.

NTV 06.05.2020 - 09:16 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 09:43

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