Sağlık Bakanı: Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz

Türkiye genelinde dün coronavirüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti, 1977 yeni vaka var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayısında göze çarpan kısmi artış, geriledi. Virüsü, tedbirlerle yenmeliyiz" dedi.

NTV 08.05.2020 - 09:31 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:20

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