Sağlık Bakanı: Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat
Türkiye genelinde son 24 saatin corona virüsle mücadele verileri netleşti. Bin 635 yeni vaka, 2 bin 315 iyileşen hasta var. 55 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat. Koşulu; Maske artı bir buçuk metre sosyal mesafe" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.05.2020 - 09:38| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 09:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.