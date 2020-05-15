Sağlık Bakanı: Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat

Türkiye genelinde son 24 saatin corona virüsle mücadele verileri netleşti. Bin 635 yeni vaka, 2 bin 315 iyileşen hasta var. 55 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat. Koşulu; Maske artı bir buçuk metre sosyal mesafe" dedi.

NTV 15.05.2020 - 09:38 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 09:50

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