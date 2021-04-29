Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz açıklaması

İkinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edildi. Değişiklikle mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek. Ayrıntıları NTV ekibinden Öykü Tüccar aktardı.

NTV 29.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 10:43

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