Sağlık kabininde kaçak sünnet skandalı: Doktor olmayanlar sünnet ediyor
Türkiye'de doktor dışında başka bir görevlinin sünnet yapması yasak. Ancak yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de sağlık kabininde bir sağlık memurunun yaptığı sünnet sonrası bir çocuk yaşam mücadelesi veriyor. NTV Muhabiri Melike Şahin, sosyal medyada sünnet reklamı veren sağlık kabinlerinden bazılarını aradı. Bazı sünnetçiler son olay nedeniyle endişeliydi bazıları ise doktorların yanlış uygulamalarını dahi düzelttiğini iddia etti. İşte ayrıntılar... (Kamera: Erkut Uzunoğulları)
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