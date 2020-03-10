2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi başladı

Bu yıl ikinci kez düzenlenen “Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, bugün İstanbul'da Swissôtel The Bosphorus’ta başladı. Bu yılki zirvede ana konu: Mobil Sağlık Teknolojileri/Diyabet. NTV muhabiri Pınar İlik Üçer, zirveden son gelişmeleri aktardı...

10.03.2020 - 09:46 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 10:15

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