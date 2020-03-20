"Sakıncalı ilaç" tartışması (İbuprofen zararlı mı?)

Corona virüs salgınıyla birlikte son günlerde bir de "sakıncalı ilaç" tartışması başladı. Önce Fransa Sağlık Bakanı ardından da Dünya Sağlık Örgütü corona virüs semptomları olan kişilerin "İbuprofen" bazlı ilaçlar almaktan kaçınmasını önerdi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü daha sonra bu önerisini geri çekti. Peki hangisi doğru? Bu etken maddeyi içeren ilaçları almaktan kaçınmak mı gerekiyor? NTV, bu soruya yanıt aradı.
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NTV 20.03.2020 - 10:56| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 12:23
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