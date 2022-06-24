Salgın unutuldu, vakalar artışta

Pandemi yeniden dünya gündeminde. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde vaka ve vefat sayıları son 1 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Uzmanlara göre, Türkiye'de de vaka sayılarında benzer bir artış var. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre tebdirlerin kalkması ve yaz hareketliliğinin başlaması vakaların artışında etkili oldu. Haber: Öykü Tüccar
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Haberler 24.06.2022 - 20:33| Son Güncelleme : 24.06.2022 - 20:40
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