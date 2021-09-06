Şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Çift doz aşı da yetmeyebilir
Şehirlerarası ulaşımda yeni dönem başladı ve aşısız olanlara PCR testi zorunluğu getirildi. Tren garları, otobüs terminalleri ve havalimanlarında görevliler yolcuların aşı kartlarını kontrol etti. Kontrollerde antikor oluşma süresini göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle yolcuların 2. doz aşılarını en az 14 gün önce yaptırmış olmaları gerekiyor. (Haber:Korhan Varol-Emirhan Ergen Kamera:Savaş Daldal-Mesut Sert)
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NTV 06.09.2021 - 14:13| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 14:20
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