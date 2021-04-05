‘‘Şehirleri renklere boyayıp il bazlı önlem almakla bu salgın kontrol edilemez’’
Salgında günlük vaka sayıları bir haftada yüzde 54 arttı ve 40 bin barajını geçti. Mayıs ayından bu yana salgının kontrol altına alınamadığını söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan ‘‘Şehirleri renklere boyayıp il bazında önlemler almakla bu salgın kontrol altına alınamaz. Böyle çok hafif tedbirlerle salgındaki vaka artışını etkileyemeyiz’’ dedi. A Milli Futbol Takımı’ndaki vakaların da tamamen tedbirsizlik kaynaklı olduğunu söyleyen Ceyhan, oyuncular arasında süper bulaştırıcı olduğu görüşünde... (Haber: Pınar İlik Üçer)
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NTV 05.04.2021 - 15:03| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 15:19
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