Sesini kaybetme pahasına babasına karaciğerini bağışladı
Türkiye'de 26 binden fazla hasta nakil için sıra bekliyor. İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Ali Doğan da bu hastalar arasındaydı, oğlundan aldığı karaciğerle tekrar hayata tutundu. Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisi Mazlum Doğan, sesini kaybetme riskini göze alarak, babasından habersiz bir şekilde karaciğer naklinde donör olmak istediğini doktoruna iletti ve karaciğerinin dörtte üçünü, babasının sağlığına kavuşması için bağışladı. Doğan ailesi herkesi duyarlı olmaya çağrıyor. (Haber: Melis Bakangöz Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
07.11.2019 - 09:46| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 09:48
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