‘‘Sigara bağımlılığı sessiz pandemi’’

Dünya pandemiyle mücadele verirken Corona virüsten daha fazla insanın ölümüne yol açan sigara kullanımı da günden güne artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 8 milyon, Türkiye’de ise 100 bin kişi sigara kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, ‘sessiz pandemi’ olarak nitelediği sigara alışkanlığıyla ilgili uyarıda bulundu ve özellikle salgınla birlikte sigara kullanımının çok daha büyük bir tehlikeye yol açmaya başladığını söyledi.
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NTV 01.06.2021 - 10:17| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 11:22
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