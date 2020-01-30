"Sigarayı bırakmak için geç değil" (40 yıllık tiryakilerde iyileşme görüldü)

İngiltere'de yapılan bir araştırma sigaranın akciğerlerde oluşturduğu hasarın tersine çevrilebildiğini ortaya koydu. 40 yıllık sigara tiryakilerinde bile vücut, akciğer kanserine yol açan bozuklukları kısmen tamir edebiliyor. Ancak sigarayı bırakmak şart. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER