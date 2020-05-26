Sıtma ilacı denemesi askıya alındı

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerini askıya aldı. Örgütün genel direktörü bunun gerekçesini "Güvenlik endişeleri" olarak duyurdu. ABD Başkanı Trump, "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını corona virüse karşı ek koruma sağladığına inandığı için kullanmaya başladığını belirtmişti.
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NTV 26.05.2020 - 09:14| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 11:03
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